Nas ruas de Lisboa e do Porto, cerca de 200 circenses atuaram para assinalar o Dia Mundial do Circo. A Associação Portuguesa de Empresas e Artistas Circenses (APEAC) alerta que muitos trabalhadores não conseguem aceder aos apoios desde a suspensão da atividade.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa reconhece as dificuldades do setor e deseja que os espetáculos de circo voltem a abrir em breve.