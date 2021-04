"Nomadland" é uma das novidades nas salas de cinema

O filme americano "Nomadland", realizado pela chinesa Chloé Zhao, é uma das propostas de João Lopes no Cartaz. Entretanto, nas plataformas de streaming será possível ver "A Viagem de Monalisa", de Nicole Costa, um dos títulos marcantes da edição de 2020 do Queer Lisboa. Ainda nas salas, regressam as reposições, neste caso através de cinco títulos, em cópias restauradas, de um mestre americano algo esquecido: Joseph Losey, autor de obras-primas como "O Criado" e "Mr. Klein".