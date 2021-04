O silêncio que nos grita em "Sound of Metal"

Sound of Metal" é protagonizado por Riz Ahmed e Olivia Cooke. Dão vida a dois músicos de uma banda de punk-metal. Durante uma digressão pelos Estados Unidos, o baterista começa a perder a audição e embarca numa viagem para descobrir uma nova forma de comunicar.

Do realizador Darius Marder, "Sound of Metal" está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime.