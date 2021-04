Grupo Penguin oferece pequenas bibliotecas às Casas Acreditar no dia do Livro

O grupo Penguin Random House Portugal vai oferecer "mini-bibliotecas" às casas da Acreditar, por ocasião do Dia Mundial do Livro, pretendendo com este gesto "partilhar o conforto que os livros proporcionam" com as crianças com cancro e seus familiares.

De acordo com o grupo editorial, são conjuntos de 25 livros das suas várias chancelas, que vão ser entregues à Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, para rechear as suas casas de Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal.

Entre as obras selecionadas para oferecer contam-se "A mulher que correu atrás do vento", de João Tordo, "Becoming", de Michelle Obama, "Jesus Cristo bebia cerveja", de Afonso Cruz, "ABC da Vida", de Helena Sacadura Cabral, "A verdade sobre o caso de Harry Quebert", de Joel Dicker, e "A Cor púrpura", de Alice Walker.

Para os mais novos, serão doados "Historia de adormecer para raparigas rebeldes", de Francesca Cavallo e Elena Favilli, "Elmer e minhas emoções", de David McKee, "Diário de uma Miúda como tu", de Maria Inês Almeida, "Big Nate e Companhia", de Lincoln Pierce, e "O grande livro dos super tesouros".

O grupo editorial, que detém chancelas como a Alfaguara e a Companhia das Letras, destaca que esta iniciativa tem presente que "a leitura pode ser também um refúgio, e um alento".

"Como editores, acreditamos que os livros ajudam a tornar o mundo um lugar melhor, mais preenchido, com mais sentido. Com esta oferta de livros para as 4 Casas da Acreditar, em Coimbra, Lisboa, Porto e Funchal, pretendemos dar o nosso contributo para alegrar e preencher os dias das crianças com cancro, assim como dos pais e cuidadores que as acompanham neste momento difícil", afirma Clara Capitão, diretora-geral do grupo.

A responsável editorial acredita que "estas crianças encontrarão nestes livros uma fonte de consolo e conforto, um lugar de refúgio e fantasia, tão necessários quando precisamos de vencer obstáculos".

Para Ansfriede Zwaagstra, da Acreditar, "a companhia de um livro acalma as tempestades da vida".