Jovens espalham livros por cidades do distrito de Aveiro para assinalar Dia Mundial do Livro

Só em Estarreja, são 20 livros espalhados pelos peitoris das janelas, no centro. 60 no total, já que a distribuição também se faz em Águeda e Oliveira de Azeméis.

A iniciativa partiu de um grupo de jovens voluntários da organização "Agora Aveiro". Pretende lembrar que neste 23 de abril se assinala o Dia Mundial do Livro e quer cativar para a leitura.

Depois de lidos, os livros podem continuar a viagem por outras mãos. Para facilitar essa passagem de testemunho, há uma rede de pontos de bookcrossing, que facilitam a partilha de livros.

São três frigoríficos avariados e recuperados, que estão em três cidades do distrito de Aveiro - Águeda, Oliveira de Azeméis e em Estarreja -, no espaço do Centro de Interpretação Ambiental do BioRia.