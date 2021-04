"Noite de estreia" na reabertura do Teatro da Trindade, em Lisboa

Noite de Estreia é um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo. É o lugar antes da estreia. É também, e sobretudo, sobre o lugar da mulher no patriarcado e sobre a rejeição desse mesmo lugar. Sobre a coragem, a revolução no feminino. É sobre uma atriz de meia idade em crise existencial e em luta com a personagem que interpreta e com o mundo em que vive.