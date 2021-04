Vida e Obra de José Cid em exposição em Anadia

Passaram mais de 6 décadas desde que José Cid começou a carreira na música. E há dois anos que o Grammy ocupa um dos lugares de destaque nesse percurso.

Os prémios são uma ínfima parte do acervo que conta a vida e a obra de José Cid. Há dezenas de discos, como o primeiro álbum a solo, e as primeiras máquinas de gravação em sistema analógico. Expostos estão ainda alguns objetos pessoais e memórias do Festival da Canção de 80.

A exposição ocupa todas as salas do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, concelho onde vive José Cid há várias décadas. Sobre o futuro, para os próximos meses está previsto o lançamento de Vozes do Além, um novo disco de rock sinfónico.

Para recordar o passado, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, a exposição José Cid Vida e Obra pode ser visitada, de terça a domingo, até ao final de setembro.