Sessão de Cinema: “Nome de Código: Mercúrio”

Harold Becker (n. 1928) não será um dos nomes principais na história do cinema americano das últimas décadas, mas o seu trabalho ilustra uma virtude eminentemente clássica: ele é um talentoso artesão, capaz de trabalhar e valorizar os mais variados modelos temáticos. Exemplo máximo: “Taps/O Clarim da Revolta” (1981), sobre uma revolta de cadetes numa academia militar.

Agora disponível numa plataforma de streaming, “Nome de Código: Mercúrio” (1998) é um bom exemplo das suas qualidades como narrador e, em particular, da capacidade de encenar uma história tão delicada, marcada por um “suspense” invulgar e perturbante.

Em termos esquemáticos, esta é a saga de Simon (Miko Hughes), um rapazinho de nove anos, autista, que é um pequeno génio da informática. Quando Simon decifra um código altamente secreto (”Mercúrio”), a sua existência fica ameaçada, passando a contar com a protecção do FBI e, mais concretamente, do agente Jeffries…

A interpretação de Jeffries por Bruce Willis constitui, por certo, um dos trunfos do filme, quanto mais não seja porque o actor surge numa personagem bem diferente dos seus filmes “de acção”, sobretudo a série “Die Hard”. A relação Simon/Jeffries surge, afinal, como um processo de mútua aprendizagem, transformando o “thriller” num drama pontuado por uma inusitada cumplicidade emocional.

Na altura do seu lançamento, “Nome de Código: Mercúrio” foi um sucesso apenas moderado, valendo a pena descobri-lo ou redescobri-lo. Como curiosidade, recorde-se que nos Young Artist Awards (atribuídos pela Young Artist Academy), Miko Hughes foi distinguido como o melhor jovem artista de cinema de 1998.

