Festival da Eurovisão vai poder ter público

O festival da Eurovisão, que irá realizar-se em maio, vai poder ter público. O evento vai ter lugar em Roterdão, nos Países Baixos.

A decisão foi tomada pelo Governo holandês e, até agora, os organizadores não tinham certeza se o festival podia contar com público devido aos números da pandemia no país.

Antes desta confirmação, a Holanda já tinha avançado que poderia admitir a presença máxima de 3.500 espetadores, que deveriam apresentar um teste de PCR negativo antes de entrar na sala do evento.

Depois de ter sido cancelada a edição de 2020, em maio do ano passado, os organizadores do festival Eurovisão, no qual participa Portugal, têm estado a trabalhar nos últimos meses em quatro possíveis cenários para realizarem o evento de forma segura, do ponto de vista sanitário.

Assim, os trabalhos têm-se preocupado na forma de receber em Roterdão as delegações dos 39 países participantes, com medidas sanitárias como o uso de máscaras de proteção, cumprimento de períodos de quarentena e provas médicas (PCR).