A "Independência" de Paulo Flores, a estreia a solo de Hélio Morais e The Happy Mess em português

No Cartaz desta semana, entrevistámos Paulo Flores a propósito do novo disco "Independência"; conhecemos o projeto a solo do músico Hélio Morais; os The Happy Mess apresentam-nos o primeiro single da banda em português; e João Lopes fala sobre os filmes "O Pai", "Uma Miúda Com Potencial" e "A Mulher Que Fugiu".