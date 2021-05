A banda portuguesa The Happy Mess entrou pela primeira vez em estúdio em 2011. Dez anos depois, lança um novo disco, totalmente em português.

"Perder o Pé" é o single de lançamento, onde Miguel Ribeiro assume a voz principal. A edição do novo disco está prevista para o final do verão e conta com a colaboração de músicos e escritores.

