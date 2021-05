Debates, música e cinema no primeiro Festival Literário de Lisboa

O primeiro festival literário de Lisboa começa hoje e vai decorrer até dia 09, com debates, exposições concertos e cinema, em vários espaços da cidade, reunindo mais de 70 autores de oito países, numa homenagem à língua portuguesa.

Com direção artística de José Pinho, o Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa -- Lisboa 5L é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e promover a Língua, a Literatura, os Livros, as Livrarias, a Leitura, os Autores e os seus Leitores.

A programação do Festival 5 L para os próximos cinco dias vai decorrer em espaços variados que vão do teatro São Luiz ao Museu da Farmácia, passando pelo Cineteatro Capitólio e o Cinema Ideal, bem como em ruas, livrarias, largos e praças lisboetas.

Os debates e mesas de autor realizam-se no São Luiz Teatro Municipal e no Museu da Farmácia e contam com a presença de escritores e especialistas, nacionais e estrangeiros, consagrados e também estreantes.

Entre os autores convidados contam-se nomes como Isabel Minhós Martins, José Pacheco Pereira, Bruno Vieira Amaral, João Tordo, Isabel Rio Novo, Lídia Jorge, Mário de Carvalho, Mário Zambujal, Teolinda Gersão, Gonçalo M. Tavares, Filipe Melo, Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, Matilde Campilho, José Luís Peixoto, Itamar Vieira Júnior, Paulo Scott, José Eduardo Agualusa, Ondjaki e Alberto Manguel.

No que respeita a concertos, que celebram a palavra através da música, está prevista a participação de artistas como os Poetry Ensemble e Lisbon Poetry Orchestra, mas também de Sérgio Godinho, Filipe Raposo, Capicua e Camané.

O Cinema Ideal será espaço para um ciclo de filmes adaptados de obras literárias, criado em parceria com o IndieLisboa, que exibirá "Uma abelha na chuva", de Fernando Lopes, sobre o romance de Carlos de Oliveira, "Apocalypse Now", de Francis Ford Coppola, inspirado no clássico de Joseph Conrad "Coração das Trevas", "Blow-Up", de Michelangelo Antonioni, a partir da novela de Julio Cortazar, "Galinha com ameixas", de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, sobre a novela gráfica da própria Marjane Satrapi, e "Bruscamente no verão passado", de Joseph L. Mankiewicz, sobre a peça de Tennessee Williams.

Neste festival haverá lugar também para um percurso 'performativo', com a participação do público, pelas ruas, largos e becos da baixa de Lisboa, e para duas exposições: uma que reúne cartas escritas há centenas de anos, assim como ilustrações de artistas portugueses nelas inspiradas, e outra de "Álbuns Ilustrados" e de atividades desenvolvidas por alunos nas escolas.

A iniciativa "Itinerários Literários" leva o público a percorrer as ruas pela perspetiva de consagrados autores portugueses.

Paralelamente ao programa nuclear, vão decorrer atividades em editoras, livrarias e espaços culturais.

A programação completa do Festival 5L, assim como a programação paralela do festival, podem ser consultadas no site http://www.lisboa5l.pt.