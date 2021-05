Filme "O Pai" estreia esta quinta-feira nas salas de cinema em Portugal. A longa metragem mostra Anthony Hopkins no papel de um homem com demência e a relação com a sua filha Anne, interpretada por Olivia Colman.

O filme é uma adaptação de uma história que que nasceu no teatro e que foi adaptada para o cinema pelo realizador Florian Zeller.

O desempenho do ator Anthony Hopkins doi reconhecido na cerimónia dos Óscares, onde lhe foi atribuido o Óscar de Melhor Ator.