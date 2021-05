Sessão de Cinema: “Paraíso”

Agora que chega ao mercado o filme “Caros Camardas!”, de Andrei Konchalovsky, vale a pena referir que uma das suas anteriores longas-metragens, “Paraíso” (2016), está disponível numa plataforma de streaming. No novo filme, o cineasta russo revisita um episódio trágico da história do comunismo na URSS; por sua vez, “Paraíso” cruza três personagens enredadas nas convulsões da Segunda Guerra Mundial.

Descobrimos, assim, uma aristocrata russa que, em França, ajuda a Resistência (interpretada por Yuliya Vysotskaya, também protagonista de “Caros Camaradas!”), um colaboracionista francês (Philippe Duquesne) e um oficial nazi (Christian Clauß). Por um lado, são personagens fulcrais de capítulos mais ou menos autónomos; por outro lado, a pouco e pouco, o filme vai desenhando cruzamentos entre os seus destinos, numa teia reveladora do horror do Holocausto.

Escusado será dizer que Konchalovsky assina, assim, uma obra que está muito longe das regras do tradicional “filme-de-guerra”. E tanto mais quanto a sua narrativa vai sendo pontuada por “entrevistas” com as próprias personagens, recriando um modelo explorado, por exemplo, por Ingmar Bergman e, mais tarde, por Woody Allen.

Fotografado num austero e sofisticado preto e branco, o filme foi distinguido no Festival de Veneza com um Leão de Prata para melhor realização. Nos prémios (“Águia Dourada”) do cinema russo, atribuídos em 2017, “Paraíso” foi consagrado como melhor filme do ano, com Konchalovsky e Vysotskaya a serem também vencedores, respectivamente nas categorias de melhor realização e melhor actriz.

