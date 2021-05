Morreu o ator Norman Lloyd aos 106 anos

O ator Norman Lloyd morreu esta terça-feira, aos 106 anos, em casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles, confirmou o filho, Michael Lloyd, à Associated Press.

"Se a história do cinema moderno tem uma voz, é a de Norman Lloyd", escreveu o crítico Kenneth Turan, no Los Angeles Times, em 2012. Em Hollywood trabalhou com Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin e Orson Welles.

Nasceu a 8 de novembro de 1914, em New Jersey, nos EUA. Estreou-se no palco ainda na década de 1920 e tornou-se, na década de 1930, num dos principais membros do Mercury Theatre, fundado por Orson Welles e John Houseman.

Foi quando representou a peça "Crime", de Elia Kazan, que conheceu a futura mulher, Peggy Craven. Foram casados durante 75 anos, até à morte de Peggy, em 2011, aos 98 anos.

No cinema estreou-se em 1942, em "Sabotagem", de Alfred Hitchcock, de quem se tornou uma das personagens míticas. Era o espião alemão que caía do topo da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque. Com Hitchcock volta a encontrar-se em 1945 em "A Casa Encantada".

A partir de 1950 trabalhou como ator e diretor, mas viu a carreira em risco durante o período da lista negra de Hollywood - que começou ainda na década de 1940 e onde entrou em 1950 - de onde faziam parte membros da indústria cinematográfica acusados de alegadas simpatias comunistas e a quem era recusado trabalho.

Depois de vários anos afastado, Hitchcock contrata-o para ser realizador e produtor associado das suas séries de televisão: "Alfred Hichtcock Apresenta" (1957-1961) e "A Hora de Alfred Hitchcock" (1962-1965).

Anos mais tarde, em 1989, representou um dos papéis com grande impacto, o implacavél reitor em "O Clube dos Poetas Mortos". Em 1993 fez de advogado da alta sociedade em "A Idade da Inocência", de Martin Scorsese, e em 2005, com Cameron Diaz e Toni Collette, era um professor em "Na Sua Pele", de Curtis Hanson.

Lloyd fez ainda parte de séries como "Modern Family", "The Practice and Murder" e "She Wrote".