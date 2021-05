Maria João Abreu, imagens de uma "artista completa"

Maria João Abreu morreu na quinta-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde estava internada depois de ter sofrido um aneurisma. Tinha 57 anos.

UMA VIAGEM PELOS QUASE 40 ANOS DE CARREIRA DA ATRIZ MARIA JOÃO ABREU

Nascida em Lisboa em 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, uma paixão que nunca abandonou, mas a televisão foi o meio que a tornou mais popular, graças a produções como "Médico de família".

Com quase 40 anos de carreira, Maria João Abreu trabalhou em televisão, no teatro e no cinema.

A carreira de atriz começou em 1983, quando, aos 19 anos, se estreou no Teatro Maria Matos, no musical "Annie", de Thomas Meehan.

No cinema, a estreia de Maria João Abreu deu-se em 1999, com o filme "António um rapaz de Lisboa", de Jorge Silva Melo, seguindo-se depois participações em obras como "Amo-te Teresa", de Ricardo Espírito Santo e Cristina Boavida, "Telefona-me", de Frederico Corado, e "A Falha", de João Mário Grilo.

Era uma das mais queridas atrizes do público português, desempenhou inúmeros papéis e teve sempre uma grande ligação a causa sociais, nomeadamente, através da SIC Esperança.

Atualmente, participava, na SIC, na série de comédia "Patrões Fora" e na telenovela "A Serra".

Na SIC, participou em várias séries e telenovelas, entre as quais "Médico de Família", "Aqui não Há Quem Viva", "A Família Mata", "Mar Salgado", "Paixão", "Amor Maior" e "Golpe de Sorte".

Maria João Abreu era casada com João Soares, com quem trocou alianças em 2012. A atriz foi também casada com o ator José Raposo, durante 23 anos, e com quem teve dois filhos, Miguel e Ricardo.

