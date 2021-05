Morreu a atriz Maria João Abreu 

A atriz Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma.

A atriz estava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido um aneurisma cerebral, na passada semana, durante as gravações da novela "A Serra". Foi submetida a intervenções cirúrgicas e ficou em coma induzido.

Abrimos também a antena aos nossos telespetadores, que acompanharam a vida e a carreira de Maria João Abreu. Os números são: 21 416 11 47 ou 21 416 11 48. Para participar por videochamada: envie-nos um mail para opiniaopublica@sic.pt.



Acompanhe a emissão especial da SIC Notícias:

Direto

Nascida em Lisboa em 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, uma paixão que nunca abandonou, mas a televisão foi o meio que a tornou mais popular, graças a produções como "Médico de família".

Com quase 40 anos de carreira, Maria João Abreu trabalhou em televisão, mas também no teatro e no cinema.





Era uma das mais queridas atrizes do público português, desempenhou inúmeros papéis e teve sempre uma grande ligação a causa sociais, nomeadamente, através da SIC Esperança.

Atualmente, participava, na SIC, na série de comédia "Patrões Fora" e na telenovela "A Serra".

1 / 8 SIC 2 / 8 SIC 3 / 8 SIC 4 / 8 SIC 5 / 8 SIC 6 / 8 SIC 7 / 8 SIC 8 / 8 SIC

Maria João Abreu era casada com João Soares, com quem trocou alianças em 2012. A atriz foi também casada com o ator José Raposo, durante 23 anos, e com quem teve dois filhos, Miguel e Ricardo.

"O meu Anjo ganhou asas"

O marido de Maria João Abreu reagiu na rede social Instagram à morte da atriz.

Numa publicação acompanhada por uma fotografia da atriz, João Soares diz que o seu "anjo ganhou asas" e que vai fazer "aquilo que sempre fez: cuidar!".

"Infelizmente, todo o meu amor por ela, todo o amor da família e todo o amor dos amigos não foi suficiente para impedir que esta viagem se iniciasse. Algo ou alguém lá em cima, com muita força... com muita, muita, muita mais força levou-a para junto de si. Acredito que tenha sido porque ela é precisa, é necessária, faz falta lá, ainda mais do que faz falta aqui... e porque não tomaram em conta o que me faz falta a mim", lê-se.

Daniel Oliveira, emocionado, relembra que Maria João Abreu "era uma artista completa"

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, recordou a atriz como "uma artista completa" e afirmou que deixa um "legado de talento e boa energia".

"Tinha a capacidade de contagiar os outros à sua volta com uma energia muito positiva, em qualquer dos trabalhos que tivesse."

No Primeiro Jornal, da SIC, lembra ainda a atriz como protagonista na novela "Golpe de Sorte": "Teve o papel que mereceu".

Marcelo evoca, "emocionado", Maria João Abreu



O Presidente da República deixou uma mensagem no site da Presidência, na qual evocou, "emocionado", a atriz.

"O humor, a emoção e a empatia ligam-nos aos outros, até aos outros que não conhecemos, como é o caso dos atores e das atrizes. Maria João Abreu, que nos deixou precocemente, escolheu essa abordagem, talvez por ser a abordagem que lhe era mais natural: a comédia, a projeção dos nossos afetos e dos nossos problemas, a proximidade humana."

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as condolências à família e lembrou ainda Maria João Abreu como "uma figura que representava para muitos portugueses a familiaridade de quem está connosco porque se parece connosco".