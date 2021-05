Luís de Matos estreia espetáculo híbrido que conta com a interação do público

“#Conectados”, de Luís de Matos, é o primeiro espetáculo híbrido onde os espectadores que participam remotamente interagem com a plateia fisicamente presente.

Estreou em Dezembro, em Lisboa, e estava previsto chegar ao Porto no início do ano, mas o confinamento a que o país foi submetido faz com que só agora seja possível.

Em entrevista à SIC Notícias, o ilusionista explica que o espetáculo “é tão interativo” que não tem um guião rígido que determine o que vai acontecer.