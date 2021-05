"Insónia" marca o regresso da companhia Olga Roriz aos palcos

O romance "A Casa das Belas Adormecidas", de Yasunary Kawabata, foi a inspiração de Olga Roriz para criar este espetáculo. A coreógrafa tentou fugir do tema da prostituição abordado no livro e aprofundar os significados de erotismo, de beleza e de desejo.

"Insónia" começou a ser preparado no ano passado, mas só agora é que sobe ao palco, devido às restrições que estiveram em vigor até agora.