"Minari", a saga de uma família sul-corena já está nos cinemas

Entre as novidades cinematográficas desta semana, João Lopes destaca "Minari", um drama sobre uma família sul-coreana que tenta consolidar a vida numa zona rural do Arkansas, na década de 80. O filme "Charlatão", da veterana polaca Agnieszka Holland, é outra estreia a ter em conta. Nas reposições, podemos ver, em cópia restaurada, "O Mensageiro", de Joseph Losey, vencedor do Festival de Cannes de 1971.