As novidades de Moullinex e de Olga Roriz estão em Cartaz

No Cartaz desta semana, fomos conhecer o novo disco de Moullinex e fomos ao ensaio do novo espetáculo da coreógrafa Olga Roriz. No Porto, visitámos a exposição "Radar de Veneza", na Casa da Arquitectura. Neste programa, mostramos, ainda, como se vai processar o regresso a Portugal de um dos maiores eventos mundiais de entretenimento digital, o "Trojan Horse Was A Unicorn". No cinema, João Lopes fala sobre os filmes "Minari", "Charlatão" e "O Mensageiro".