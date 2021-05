Casa da Arquitectura recebe a exposição "Radar Veneza"

A exposição "Radar Veneza" tem a curadoria de Joaquim Moreno e de Alexandra Areia e contará com um programa paralelo no âmbito do qual será também lançado o catálogo homónimo, com ensaios de Joaquim Moreno, Alexandra Areia e Léa-Catherine Szacka (arquiteta, crítica e especialista na Bienal de Veneza), entre muitos outros.

Trata-se de um volume de 336 páginas com 31 entrevistas transcritas aos protagonistas das participações portuguesas na Bienal entre 1975 e 2021, 24 desenhos dos 24 objetos/grandes modelos apresentados na exposição e uma linha temporal – espaço para uma visão panorâmica das transformações, capaz de comunicar ideias e contextos gerais de cada Bienal e as circunstâncias específicas de cada representação nacional.