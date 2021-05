Morte de MC Kevin. Versão de amiga pode ajudar a explicar queda do 11.º andar

O músico brasileiro Kevin Nascimento Bueno, conhecido por MC Kevin, morreu este domingo, aos 23 anos, depois de cair do 11.º andar de um hotel, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais e nos meios de comunicação brasileiros, começaram a surgir várias versões que poderiam explicar a morte do músico. Uma delas é a de Anny Alves, namorada de um dos amigos de MC Kevin.

Num vídeo partilhado na sua conta de Instagram, que foi entretanto apagado, Anny Alves diz que se tratou de uma brincadeira de mau gosto e explica que alguns rapazes trancaram MC Kevin com várias mulheres num dos quartos do hotel.

"Bateram na porta do quarto e ele achou que era a mulher dele, ficou desesperado e foi tentar pular de uma varanda para a outra dos quartos. O vidro partiu-se e ele despencou”, conta Anny Alves, no vídeo que o portal Gossip do Dia conseguiu recuperar.