Músico brasileiro MC Kevin morre após cair do 11.º andar

O músico brasileiro Kevin Nascimento Bueno, conhecido por MC Kevin, morreu este domingo, aos 23 anos, depois de cair do 11.º andar de um hotel, no Rio de Janeiro.

De acordo com a plataforma G1, o cantor de funk ainda foi levado em estado grave para um hospital da cidade, mas acabou por morrer.

A Polícia Civil está agora a investigar a morte do músico.

O artista brasileiro tinha casado há duas semanas com a advogada Deolane Bezerra. Nas redes sociais, a advogada publicou uma mensagem de homenagem.

O jogador Neymar também foi um dos vários famosos que reagiram, nas redes sociais, à morte do cantor. O jogador do Paris Saint-Germain publicou um vídeo no Instagram a lamentar.

Segundo a plataforma brasileira, MC Kevin era conhecido por músicas como "Cavalo de Troia" e "O menino encantou a quebrada". Recentemente, lançou o álbum "Fênix" e já tinha trabalhado com vários artistas brasileiros, como MC Ryan SP, MC Don Juan, Mc Hariel, Salvador da Rima, NOG e MC Davi.