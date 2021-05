Calouste Gulbenkian reuniu cerca de 200 peças de René Lalique. O artista francês ficou conhecido pela joalharia e produção vidreira e 82 obras estão em exposição na Sala Lalique do Museu Calouste Gulbenkian.

A reabertura desta sala é feita no Dia Internacional dos Museus, que se assinala esta terça-feira.

Esta data é também marcada com a apresentação de António Filipe Pimentel como novo diretor do Museu Calouste Gulbenkian e Benjamin Weil como diretor do Centro de Arte Moderna da Fundação.