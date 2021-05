Ariana Grande casou-se em segredo 

A cantora Ariana Grande casou-se com o noivo Dalton Gomez, numa "pequena e íntima" cerimónia.

A cantora de 27 anos trocou alianças, no fim de semana passado, numa cerimónia que contou com pouco mais de 20 pessoas. O casamento teve lugar na casa no casal, na Califórnia.

"Eles casaram-se. Foi pequeno e íntimo - (pouco mais) de 20 pessoas", disse um porta-voz de Ariana Grande à agência PA.

"O espaço estava coberto de amor e felicidade. O casal e ambas as famílias não podiam estar mais felizes."

A cantora norte-americana anunciou o noivado em dezembro.