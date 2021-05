Morte de Maria João Abreu. Assembleia Municipal de Lisboa presta homenagem à atriz

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) fez esta terça-feira um minuto de silêncio em memória da atriz Maria João Abreu, que morreu na quinta-feira, e propôs que o seu nome seja atribuído a uma rua, equipamento ou espaço da cidade.

Na reunião plenária da AML, os deputados municipais aprovaram, por unanimidade, o voto de pesar apresentado pelo CDS-PP para "prestar homenagem" à atriz e "endereçar aos filhos, restante família e seus admiradores, as mais sentidas condolências".

No documento é ainda proposta a atribuição do nome de Maria João Abreu "na toponímia da cidade ou num equipamento e espaço que honre a sua memória e legado".

"Atriz plurifacetada tornou-se um fenómeno da televisão, mas nunca se deixou deslumbrar, nem abandonou a sua grande paixão, o teatro de revista, o teatro popular. A sua bondade e generosidade, a par da forma genuína como conquistava o público, tocou todos", lê-se no voto de pesar.

Morte de Maria João Abreu

A atriz Maria João Abreu morreu na quinta-feira, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma.

A atriz estava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido um aneurisma cerebral, na passada semana, durante as gravações da novela "A Serra". Foi submetida a intervenções cirúrgicas e ficou em coma induzido.

Nascida em Lisboa em 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, uma paixão que nunca abandonou, mas a televisão foi o meio que a tornou mais popular, graças a produções como "Médico de família".

Com quase 40 anos de carreira, Maria João Abreu trabalhou em televisão, no teatro e no cinema.

O último adeus a Maria João Abreu

Durante este sábado, centenas de pessoas passaram pela Igreja São João de Deus, em Lisboa, para prestar uma última homenagem a Maria João Abreu. Amigos, colegas de profissão e público fiel recordaram a generosidade da atriz.

Assim que a urna saiu da Igreja São João de Deus, em Lisboa, ouviram-se aplausos.

Durante a tarde, familiares, amigos e colegas de profissão participaram nas cerimónias fúnebres e prestaram uma última homenagem à atriz.

O Presidente da República e a ministra da Cultura também estiveram presentes.