Ópera "Il Tabarro" de Puccini sobe ao palco do Teatro S. Carlos com Elisabete Matos

A ópera em um ato "Il Tabarro", de Puccini, sobe hoje a cena, em versão de concerto, no Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, com Elisabete Matos, a atual diretora artística, no principal papel feminino.

A soprano Elisabete de Matos estreia-se como Giorgetta, num elenco que conta com Kiril Manolov e Marco Berti. A Orquestra Sinfónica Portuguesa é dirigida pelo maestro convidado principal Antonio Pirolli.

"Toda a obra está permeada de simbologia ligada à ideia de fim - do dia, do verão, do amor, do casamento, do envelhecimento, e da vida, com um cadáver que se oculta num capote que era antes objeto do calor familiar", assinala o Teatro de S. Carlos, na folha de apresentação da obra.