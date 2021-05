O Dia Internacional dos Museus - que se celebrou em vários espaços culturais do país -, fica também marcado pelo lançamento da nova raspadinha do património.

A partir de Bruxelas e depois de uma reunião com ministros da Cultura da União Europeia, Graça Fonseca desvalorizou as críticas dirigidas à lotaria instantânea e disse que este tipo de financiamento do setor é comum em vários outros paises da União.