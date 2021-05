Sessão de Cinema: “Dark Waters - Verdade Envenenada”

O americano Todd Haynes é um cineasta conhecido pela espantosa versatilidade temática e estética do seu trabalho. Lembremos apenas dois exemplos: “Longe do Paraíso” (2002), uma reinvenção dos melodramas dos anos 50 de Hollywood, e “I’m Not There” (2007), um retrato, ou melhor, um puzzle de retratos de Bob Dylan.

Com “Dark Waters” (2019), entre nós lançado com o subtítulo “Verdade Envenenada”, Haynes apostou na abordagem de uma história verídica, com importantes ressonâncias sociais: esta é a saga de um advogado, Robert A. Bilott, que se empenha em levar a tribunal a empresa química DuPont, responsável pela poluição das águas de uma zona do estado da Virgínia.

O caso teve imensa repercussão nos EUA. E não só por causa do escandaloso desrespeito pelas normas legais de tratamento dos produtos químicos em causa. Também porque afectou de forma drástica a vida de muitos pequenos agricultores, matando gado e destruindo colheitas.

Haynes descreve a investigação a partir do trabalho de Bilott, ele próprio ligado afectivamente, por razões familiares, à zona atingida. Mark Ruffalo é brilhante na composição da personagem, confirmando a versatilidade do seu talento. “Dark Waters” apresenta, aliás, um elenco recheado de nomes talentosos, incluindo Anne Hathaway e Tim Robbins.

Entretanto, confirmando também a sua agilidade criativa, Haynes está a terminar um documentário sobre The Velvet Underground. Na sua agenda surge também o projecto de realização de um filme sobre a cantora Peggy Lee, com Michelle Williams no papel central.

