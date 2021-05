Sessão de Cinema: “Linha Vermelha”

Estes fotogramas do filme “Linha Vermelha” (2011), de José Filipe Costa, não são exactamente do filme “Linha Vermelha”… Entenda-se: são mostrados no filme “Linha Vermelha”, mas pertencem a outro filme: “Torre Bela” (1975), de Thomas Harlan, um clássico do pós-25 de abril, documentando o processo de ocupação de uma latifúndio ribatejano, episódio central na história da Reforma Agrária.

Disponível numa plataforma de streaming, “Linha Vermelha” adquire agora uma renovada actualidade, uma vez que, a 20 de maio, chegou às salas “Prazer, Camaradas!”, a mais recente longa-metragem de José Filipe Costa. Na verdade, “Linha Vermelha” — prémio do melhor filme português na edição de 2011 do IndieLisboa — não é exactamente sobre a ocupação de Torre Bela, mas sim sobre o modo como essa ocupação foi registada e mostrada pelo documentário de Thomas Harlan.

Tinham-se passado quase 40 anos. Reencontrado vários protagonistas de tudo aquilo que se viveu nos cenários de Torre Bela, José Filipe Costa observa, com sentido crítico e ironia, um paradoxo tão fascinante quanto perturbante: por um lado, os acontecimentos são uma expressão exemplar das vontades de transformação que o 25 de abril potenciou; por outro lado, o cinema (isto é, a própria filmagem de Thomas Harlan) surge, não como um banal registo, mas sim um protagonista desses mesmos acontecimentos, de alguma maneira influenciando o seu desenvolvimento.

Para lá da distinção no IndieLisboa, “Linha Vermelha” tem sido um dos títulos que, na última década, se destacou como embaixador internacional da produção portuguesa. Esteve presente, por exemplo, no Festival Internacional de Viena (2011), no PlanetaDoc Film Festival de Varsóvia (2012) e numa Mostra de Países Lusófonos, no Rio de Janeiro (2013). Em 2014, por ocasião dos 40 anos do 25 de abril, integrou o ciclo “25 de abril sempre”, na Cinemateca Portuguesa.

