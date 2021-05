Morreu o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha

Morreu, aos 92 anos, o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha. Foi a arquiteto que desenhou o museu dos Coches, em Lisboa, em conjunto com Ricardo Bak Gordon. Foi galardoado com o prémio Pritzker em 2006 – o prémio mais conceituado da área – e a sua obra deixou marca na arquitetura a nível internacional.

A notícia foi partilhada na rede social de Instragram, mas a causa da morte não foi revelada. A Casa da Arquitetura, em Matosinhos, também publicou uma nota de pesar pelo morte do “primeiro sócio-honorário”. Em 2019, Paulo Mendes da Rocha confiou à Casa da Arquitetura todo o seu acervo profissional.

Para além do Pritzker, Paulo Mendes da Rocha conquistou vários prémios internacionais: em 2000 recebeu o Prémio Mies van der Rohe da Arquitetura Latino-americana, em 2016 conquistou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza e o Imperiale Praemium, em 2017 foi galardoado com o Royal Institute of British Archtects. Ainda este ano tinha recebido a Medalha de Ouro da UIA.

Entre as suas mais conhecidas obras estão também o Museu Brasileiro de Escultura (1987), o Museu de Arte de Campinas (1989) e o restauro da Estação da Luz, em São Paulo, convertida em Museu da Língua Portuguesa (2006).