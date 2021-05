"Factos Escondidos da História de Portugal" é o novo livro do jornalista José Gomes Ferreira 

O novo livro do José Gomes Ferreira chama-se "Factos Escondidos da História de Portugal".

As suspeitas nasceram há pouco mais de 10 anos, a partir da paixão e curiosidade de José Gomes Ferreira pelos feitos dos portugueses na época dos Descobrimentos, revelada agora no livro "Factos Escondidos da História de Portugal".

O trabalho de investigação, que aborda a época dos Descobrimentos, levou o jornalista da SIC num caminho de novas descobertas sustentado numa pesquisa feita ao longo de dois anos e meio.

No quarto livro editado, José Gomes Ferreira chegou a conclusões, como a descoberta do Brasil 50 anos antes do que é ensinado na História de Portugal. Mas mais do que isso, procurou destacar os feitos dos portugueses, sem esquecer o lado mais negro desse período da História nacional.

