Nacionalidade de Cristóvão Colombo está a ser investigada

Há mais uma investigação que tenta chegar a conclusões definitivas sobre o local de nascimento de Cristovão Colombo.

Numa altura em que se assinalam os 515 anos da morte de Cristovão Colombo, as dúvidas em relação às origens do navegador poderão estar prestes a ser desfeitas.

Esta é, pelo menos, a convicção de uma equipa de investigadores da Universidade de Granada que, através da análise de ADN dos restos mortais do explorador, esperam conseguir confirmar ou rebater diferentes teorias em relação, por exemplo, ao pai do navegador.

A investigação, iniciada em 2003 com a confirmação de que tinham sido encontrados fragmentos dos restos mortais de Cristovão Colombo na Catedral de Sevilha, esperou por desenvolvimentos tecnológicos que agora permitem responder a mais questões.

Entre os académicos, a teoria mais consensual em relação ao local de nascimento do navegador é a que remete para Génova, em Itália. Mas há outras teorias que apontam para diferentes locais em Espanha e em Portugal, para a zona do Alentejo.

Além do ADN do explorador que liderou a frota que alcançou o continente americano em 1492, os investigadores vão também analisar o ADN de Diogo e Fernando Colombo, os dois filhos do navegador.