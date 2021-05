Paulo de Carvalho recebeu o Prémio de Consagração de Carreira

Paulo de Carvalho celebra 60 anos de carreira e foi distinguido pela Sociedade Portuguesa de Autores. O percurso do cantor português fica marcado pela canção de intervenção e pelo fado.

A SPA distinguiu autores das áreas do teatro, da literatura, do jornalismo e da música, como Samuel Úria que recebeu o Prémio José da Ponte 2020. Já o Prémio Carlos do Carmo foi criado este ano como homenagem ao fadista e distinguiu o disco de fado de Lina Rodrigues e Raül Refree.

A cerimónia, que foi transmitida através da Internet, também celebrou os 96 anos da SPA e o Dia do Autor Português.