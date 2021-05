Santeiros de São Mamede do Coronado candidatos a Património Cultural Imaterial da UNESCO

Os Santeiros de São Mamede do Coronado, na Trofa, são candidatos a Património Cultural Imaterial da UNESCO. O processo está ainda no início, mas a autarquia quer reavivar o saber ancestral que corre o risco de se perder para as gerações futuras.

Aos 90 anos, Boaventura Matos recorda no silêncio da oficina, os momentos em que acredita ter sido guiado pela inspiração divina. Lembra-se bem do início, de como foi difícil aprender a arte de ser santeiro.

Começou como aprendiz, passou a oficial até chegar a mestre. Trabalhou 18 anos na oficina de José Ferreira Thedim, artista português que esculpiu a primeira estátua de Nossa Senhora de Fátima.

Foi como oficial que Boaventura deu os primeiros retoques à imagem. Chegou a receber instruções da própria irmã Lúcia, numa das pequenas intervenções que fez.

A ligação dos Santeiros de São Mamede do Coronado com Fátima é incontornável. Se é no século XIX que surgem mais oficinas no Norte do país, com um crescente número de encomendas de santos em madeira, o boom só chega no século XX.

Durante décadas multiplicaram-se as oficinas de Santeiros em S. Mamede do Coronado, de onde saíram imagens para todo o mundo.

Foram reconhecidos num programa de televisão como uma das 7 maravilhas da cultura popular e são agora candidatos a Património Cultural Imaterial da UNESCO.