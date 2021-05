Cantor de "Raindrops Keep Fallin' On My Head" morre aos 78 anos

O cantor norte-americano B.J. Thomas, conhecido por sucessos como "Raindrops Keep Fallin' On My Head" e "Hooked on a Feeling", morreu no sábado, aos 78 anos.

Thomas, que em março anunciou que tinha cancro do pulmão, morreu na sua casa em Arlington, no Texas, disse o agente do cantor, em comunicado, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

A música que o tornou mais conhecido, "Raindrops Keep Fallin' On My Head", obteve o Óscar de melhor canção original em 1969, como parte da banda sonora do filme "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ("Dois Homens e Um Destino", em português), com Paul Newman e Robert Redford nos principais papéis.

Desde então, a balada composta por Burt Bacharach e Hal David foi ouvida em vários filmes e séries, incluindo nos "Simpsons" e no filme "Forrest Gump", e chegou ao Grammy Hall of Fame em 2013.

O cantor ganhou dois prémios Dove, atribuídos pela Associação de Música 'Gospel', e cinco Grammys.