Morreu Gavin MacLeod, o capitão da série "O Barco do Amor" 

O ator norte-americano Gavin MacLeod morreu este sábado, aos 90 anos.

Era conhecido do grande público pela sua interpretação como capitão da série "O Barco do Amor".

A saúde de Gavin tinha-se degradado nos últimos meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família.

Nascido Allan George See, o ator esteve no anonimato durante mais de uma década. Apareceu em muitos programas de televisão e em vários filmes, mas foi nas séries "Mary Tyler Moore Show", nos anos 70, e em "The Love Boat", logo a seguir, que alcançou o sucesso na comédia.

Embora desprezada pelos críticos, "O Barco do Amor" tornou-se muito popular, chegando às 11 temporadas.