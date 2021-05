Sessão de Cinema: “Pintores e Raparigas”

Durante cerca de duas décadas, Dean Martin (1917-1995) e Jerry Lewis (1926-2017) definiram a dupla mais popular da comédia de Hollywood: o charme e as canções do primeiro combinavam-se com o génio burlesco do segundo, dando origem a muitos filmes que, por vezes com invulgar precisão e calculada ironia, iam dando conta da evolução dos padrões de comportamento de homens e mulheres.

“Pintores e Raparigas” (título original: “Artists and Models”) é um dos exemplos mais perfeitos da sua colaboração. Produzido em 1955, o filme envolve as atribulações de dois amigos, um pintor (Martin) e um criador de histórias aos quadradinhos (Lewis), ambos a tentar encontrar maneiras de exprimir os seus talentos… E, claro, cruzando-se com diversas figuras femininas — Shirley MacLaine, Dorothy Malone, Eva Gabor, Anita Ekberg —, todos sonhando com a realização de um amor utópico.

Num registo a meio caminho entre a comédia romântica e o musical, “Pintores e Raparigas” é um notável exemplo da produção dos estúdios Paramount ao longo da década de 50. E tanto mais quanto a sua realização tem assinatura de Frank Tashlin (1913-1972), um dos mestres deste “cinema de estúdio” da idade de ouro de Hollywood, além do mais integrando o seu “know how” de técnico de animação.

Vale a pena recordar que Tashlin, precisamente, foi um mestre de Lewis, acabando por incentivá-lo a dirigir os seus próprios filmes. Assim viria a acontecer, alguns anos mais tarde, quando assinou a sua primeira longa-metragem: intitulava-se “The Bellboy” (1960) e foi lançada nas salas portuguesas como “Jerry no Grande Hotel”.

