Biografia de José Cardoso Pires por Bruno Vieira Amaral revela um "integrado marginal"

Uma viagem marítima a Moçambique, a amizade com um informador da PIDE e a independência que manteve no meio literário são episódios da vida de José Cardoso Pires que marcaram Bruno Vieira Amaral, durante a escrita da sua biografia.

"Integrado Marginal", a editar no dia 17 de junho, é o terceiro volume de um projeto editorial da Contraponto, de biografias sobre "grandes figuras da cultura portuguesa contemporânea" escritas por autores maioritariamente ficcionistas.

A coleção, que já conta com os títulos "O Poço e a Estrada -- Biografia de Agustina Bessa-Luís", de Isabel Rio Novo, e "A Morte Não é Prioritária -- Biografia de Manoel de Oliveira", de Paulo José Miranda, prossegue agora com "Integrado Marginal", 600 páginas sobre o percurso de vida e de trabalho do escritor "noctívago", "boémio" e "brigão" José Cardoso Pires, que morreu em 1998, aos 73 anos.

Bruno Vieira Amaral dedicou três anos de trabalho a esta biografia, consultando espólio, documentação diversa e falando com pessoas próximas de José Cardoso Pires, sempre com o apoio "fundamental" da família (mulher e filhas) do escritor, contou à Lusa.

"Consultei o espólio do escritor, que se encontra na Biblioteca Nacional, entre outros espólios de escritores contemporâneos dele e com quem trocou correspondência (Mário Dionísio, Castro Soromenho, Maria Lamas, Vítor Ramos, etc.)", revelou Bruno Vieira Amaral.

Além disso, fez mais de trinta entrevistas a familiares, amigos e conhecidos, escritores, críticos e editores, consultou os arquivos da Marinha e do Exército, bem como registos paroquiais e toda a vasta documentação de imprensa sobre a obra e o escritor que, quando já tinha começado a fazer a biografia, foi disponibilizada para acesso 'online' pela Hemeroteca de Lisboa, um trabalho que teve o apoio da família, acrescentou.

Durante a imersão na vida de José Cardoso Pires, Bruno Vieira Amaral surpreendeu-se com vários episódios, dos quais destaca alguns que o marcaram particularmente, como "a viagem marítima que fez em 1945, que o levou a Moçambique e que teve uma importância extraordinária no apuramento da sua sensibilidade enquanto escritor".

A relação de amizade que José Cardoso Pires -- autor da fábula satírica "Dinossauro excelentíssimo" (1972), que retrata a vida de Salazar e a ditadura do Estado Novo -- manteve com alguém que ele viria a descobrir depois ser um informador da polícia política PIDE foi outro dos acontecimentos mais surpreendentes para Bruno Vieira Amaral.

"No geral, a forma como ele conseguiu manter uma independência literária e de espírito nunca deixando de estar no centro da literatura portuguesa da época em que viveu" foi outro aspeto marcante da vida de José Cardoso Pires para o seu biógrafo.

O autor de "O Delfim" e "Balada da praia dos cães", ambos adaptados ao cinema, foi um homem que viveu receoso de que a imagem pública lhe ensombrasse os méritos literários, descreve a Contraponto.

"Crítico do marialvismo. Acusado de ser marialva. Bem relacionado. Obcecado com a própria independência. O maior escritor da segunda metade do século XX. Um escritor datado e sem a mesma projeção internacional de um Lobo Antunes ou de um Saramago. Um espírito insubmisso. Um casamento duradouro. A convicção e a crença no próprio trabalho. Momentos de dúvida e angústia", acrescenta.

A editora adianta que, "neste livro, vive um homem cuja personalidade foi formada no antagonismo" e "um espírito que, apesar de amarrado a diversos ódios (ao campo, ao regime, à pequena burguesia da qual era originário, à literatura sentimental e demagógica, à polícia, à Igreja), nunca desistiu de Portugal e de ser escritor".

Da influência inicial da literatura anglo-saxónica, passando pela necessidade de encontrar uma "sintaxe citadina", ou pela importância de incorporar a experiência na criação literária sem cair no sentimentalismo ou no confessionalismo, até ao salazarismo enquanto quadro de mentalidades contra o qual toda a sua obra se desenvolve, a biografia de José Cardoso Pires dá a conhecer o processo de construção de um escritor.

Pela mão do escritor Bruno Vieira Amaral, é dada a conhecer "a exigência obsessiva e quase doentia, a lentidão no processo de escrita e publicação e como isso entrava em contradição com a aspiração ao profissionalismo e com a insistência na dignificação do ofício de escritor que toda a vida José Cardoso Pires, o integrado marginal, defendeu".

Apesar de esta ter sido a primeira biografia escrita por Bruno Vieira Amaral, o escritor não sentiu "qualquer dificuldade" em sair do registo ficcional, porque está habituado a trabalhar em registos muito diferentes, cada um com os seus limites, as suas possibilidades e as suas regras, sabendo que ao apresentar um livro como a biografia de alguém estabelece "um contrato de rigor e de fidelidade aos factos com o leitor".

"O mais difícil, além da investigação profunda que tem de se fazer, é o desafio de organizar essa informação numa narrativa coerente que dê ao leitor a impressão 'natural' de uma vida completa. É aí que está a minha marca autoral, na organização da informação (que outro escritor ou investigador organizaria de maneira diferente, escrevendo uma outra biografia com acesso aos mesmos factos), na compreensão e destaque das linhas de força da vida e da personalidade daquele homem e daquele escritor", admite.

Para Bruno Vieira Amaral, "no caso de uma biografia, a criatividade e sentido narrativo do autor expressa-se através da organização dos factos (por exemplo, decidir em que ponto se inicia a biografia), da gestão da informação (por exemplo, só revelar determinada informação no momento em que o biografado teve conhecimento dela) e de uma leitura/interpretação psicológica da sua 'personagem', que é a trave-mestra do edifício narrativo (as obsessões, as manias, os hábitos, os motivos recorrentes do biografado na sua vida e na sua obra)".