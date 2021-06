Grutas do Poço Velho abrem ao público depois de 70 anos

As Grutas do Poço Velho são o mais antigo monumento histórico de Cascais: existem desde o Paleolítico e foram a primeira necrópole da vila. Depois de estarem fechadas durante 70 anos, a SIC desvenda, pela primeira vez, o interior deste achado que irá reabrir ao público a partir de junho.

Um conjunto de galerias naturais entranhadas no subsolo que começaram a ser utilizadas nos primórdios da espécie humana. Um uso que se prolongou até ao século passado.

Foram estudadas e visitaras pela primeira vez no final do século XIX por um grupo de ilustres académicos. Nessa altura, eram uma das principais âncoras que sustentavam o turismo municipal. Ao longo dos anos foram tendo outros projetos que, por razões várias, nunca se concretizaram. Agora vão ganham nova vida.

Muitas foram as crianças que espreitaram para o bocal de acesso à galeria principal. Por estarem sempre fechadas, foram nascendo lendas e histórias sobre as grutas.

Classificadas como Imóvel de Interesse Público desde 1967, as Grutas do Poço Velho vão agora ser mais um ponto com interesse museológico a visitar. A partir de dia 7 de junho todos poderão entrar no coração da vila e conhecer o local onde nasceu Cascais.