O último disco produzido por José Mário Branco e uma exposição que alia a arte à psicologia

O novo trabalho de Marco Oliveira foi o último disco que José Mário Branco produziu. O disco "Ruas e Memórias" é dedicado a Lisboa e fomos conhecê-lo melhor, neste Cartaz; ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia já chegou "Sanatorium", a exposição do mexicano Pedro Reyes que mistura a arte com a psicologia; em Coimbra, já está a decorrer o prémio "Estação Imagem". É um acontecimento internacional dedicado ao fotojornalismo que se realiza até julho e falámos com alguns dos intervenientes; nas sugestões de cinema para esta semana, João Lopes aborda três filmes: "Fantasmas do Império", "Raparigas" e "Be Natural"; a fechar, ouvimos - e vemos o videoclipe - de um dos singles do novo disco de Fábia Rebordão que vai ser apresentado no dia 25 de junho no Teatro da Trindade, em Lisboa.