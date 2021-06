Inaugurada ala do Palácio Nacional da Ajuda criada para receber o Museu do Tesouro Real

O Presidente da República e o primeiro-ministro inauguraram a nova ala do Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Ao longo dos anos, a ala poente do Palácio Nacional da Ajuda sofreu vários atrasos e alterações ao projeto inicial. O espaço vai agora acolher o primeiro museu nacional a ser criado de raíz desde os anos 80, que está pronto para receber as quase 1.000 peças que vão preencher a caixa forte do Museu do Tesouro Real.

Os mais de 7.000 metros quadrados criados com cerca de 1.000 toneladas de aço esperam pela chegada das jóias, ouro e diamantes do Brasil e outros tesouros nacionais do novo museu, que abre as portas ao público em novembro

A obra resulta de um acordo entre o Estado, o Turismo de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa e custou 31 milhões de euros.