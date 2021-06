Dino d'Santiago e Xutos & Pontapés vão atuar no festival Música no Parque

O Música no Parque é um novo festival de verão que chega a Cascais em julho. É dedicado à música portuguesa e conta com Xutos & Pontapés e Dino d'Santiago, entre outros, como cabeças de cartaz.

Depois de vários meses sem concertos, Dino D'Santiago está de regresso aos palcos e é um dos cabeças de cartaz do novo festival Música no Parque. As sonoridades eletrónicas de Dino vão ouvir-se na última noite, a 31 de julho.

As restrições impostas pela pandemia limitam a lotação dos dois espaços do festival e o público terá lugares marcados e sentados.

Os Xutos e Pontapés abrem o festival a 22 de julho. Também o projeto Deixem o Pimba em Paz, Fernando Daniel ou Carminho fazem parte dos nomes já confirmados.

O festival decorre no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, em Cascais, de 22 a 31 de julho.