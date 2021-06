Há mais uma polémica a envolver os vencedores da Eurovisão, desta vez é relacionada com plágio

Os Måneskin, vencedores do Festival Eurovisão da Canção 2020, estão de novo envolvidos numa polémica depois do vocalista da banda ter sido acusado de consumir droga no festival.

Foi provado que o italiano Damiano David não consumiu drogas. Os testes foram feitos depois de imagens da "Green Room" terem levantado suspeitas de que estaria a consumir cocaína.

Mas agora a banda é acusada de plágio por Joris Lissens, vocalista e líder de um grupo holandês chamado The Vendettas.

Lissens disse, numa entrevista à RTL 4, que a canção vencedora do festival "Zitti e Buoni", "soa igual" à canção dos The Vendettas, que foi gravada e lançada em meados de 1994.

"A pergunta que deve ser feita agora é se isto constitui plágio", disse o músico.

"Naturalmente, estes jovens ainda não eram nascidos na altura em que a nossa banda foi criada. Mas como dizem os próprios Måneskin, o rock 'n roll nunca morre", continuou.

Os Måneskin ainda não reagiram à acusação.

Oiça aqui as duas músicas: