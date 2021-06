Documentário sobre Médio Oriente é a estreia da semana

Apresentado no Festival de Veneza, o documentário "Nocturno", de Gianfranco Rosi, debruça-se sobre as convulsões do Médio Oriente - é o destaque da semana. João Lopes comenta ainda o lançamento do desenho animado "As andorinhas de Cabul"; no DVD, Luis Buñuel volta a estar em foco atrav´´es de uma caixa dedicada ao seu "período francês": oito filmes em cópias brestauradas, incluindo o clássico "Belle de jour", com Catherine Deneuve.