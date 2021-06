A programação que vai celebrar Saramago e a peça de reabertura do Teatro da Comuna

A partir do dia 16 de novembro (e durante um ano) José Saramago vai ser celebrado, a propósito do centenário do seu nascimento, através de várias atividades. No Cartaz deste fim de semana, ficámos a conhecer parte da programação; fomos ao Teatro da Comuna, em Lisboa, e assistimos ao ensaio da comédia "Tudo É Relativo". A peça fica em cena até ao dia 18 de julho; no que diz respeito ao cinema, temos uma reportagem sobre o filme "Maria do Mar", de 1930, e, João Lopes, fala sobre "Nocturno", "As Andorinhas De Cabul" e "Belle De Jour".