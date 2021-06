Programa Europa Criativa tem 2.500 milhões de euros para apoiar a cultura europeia

O Programa Europa Criativa para o período 2021-2027 foi lançado em Lisboa. O mecanismo da União Europeia reúne quase 2,5 mil milhões de euros para o apoio ao setor cultural nos Estados-membros.

O pacote de apoio à cultura para os próximos anos, aprovado há um mês no Parlamento Europeu, foi apresentado no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, com o propósito de combater as desigualdades, promover a inovação e a recuperação do setor no pós-pandemia. Para isso, o orçamento do programa Europa Criativa para o período 2021-2027 foi reforçado e reservou quase 2.500 milhões de euros para apoiar a cultura europeia.

As candidaturas que podem ser submetidas a partir de setembro em pé de igualdade com os do restante espaço europeu, mas haverá um destaque para as áreas do audiovisual e da música.

Um setor que vive dias de incerteza depois da Direção-Geral da Saúde ter anunciado que, em eventos culturais que se realizem num espaço fechado para mais de 500 pessoas, ou num espaço aberto para mais de mil, todos os espetadores terão de ser testados e o valor do teste será suportado pelo público.

Uma atividade que o setor diz que foi posta em causa com as novas indicações de testagem da DGS, que já motivaram o anúncio de uma nova ação de protesto da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos a 30 de junho.