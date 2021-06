Documentário português de 1985 estreia nas salas

Concluído em 1985, "O Movimento das Coisas", de Manuela Serra, sobre a vida na povoação de Lanheses (Viana do Castelo), só agora tem estreia no circuito comercial — eis o destaque proposto por João Lopes. Outra estreia da semana é o drama inglês "Supernova", com Colin Firth e Stanley Tucci, sem esquecer as reposições de vários clássicos italianos, a começar por "Ladrões de Bicicletas" (1948), de Vittorio De Sica.