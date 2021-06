Claúdia Pascoal e Buba Espinho juntam-se aos nomes já confirmados no festival Música no Parque

Cláudia Pascoal vai subir ao palco do Música no Parque com o disco "!", lançado a 20 de março do ano passado, no mesmo dia em que Buba Espinho apresentava o disco de estreia.

Os dois artistas fazem parte dos novos nomes confirmados no festival, que é exclusivamente dedicado à música portuguesa. Também Mimi Froes, Churky, Filho da Mãe e Pedro Mafama vão atuar no Música no Parque, em que cada noite vai contar com dois concertos.

musicanoparque.pt

Xutos & Pontapés, Os Quatro e Meia, Fernando Daniel, Deixem o Pimba em Paz, Carminho e Dino D'Santiago vão ser os cabeça de cartaz dos seis dias de música.

O festival decorre a 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de julho no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de 9 de junho.